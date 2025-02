'Snoepgoed-regering' in Oostenrijk moet het midden redden

Verder zijn er diverse specifieke plannen die opvallen, zoals een hoofddoekverbod voor meisjes tot 18 jaar, en een verbod op smartphones in de klassen. Ook voor de woningmarkt zijn er plannen: huurcontracten moeten voortaan minimaal vijf jaar lopen in plaats van drie.

En er komt een meine Zeitung-abonnement, waarmee jonge Oostenrijkers zich op een krant naar keuze kunnen abonneren. "We willen de kwaliteitsmedia versterken, iets doen voor de 'hoofden' in ons land. We willen in het bijzonder jonge mensen vertrouwd maken met het lezen van kwaliteitsmedia", aldus SPÖ-voorzitter Babler. "Dat is juist in deze tijden van nepnieuws, extremistische propaganda en socialemediaplatforms een bijzondere opgave voor ons."

'Geen echte vernieuwing'

De reactie van de omstreden leider van de FPÖ Herbert Kickl is, niet verrassend, kritisch. Hij vindt dat het regeringsprogramma volledig voorbijgaat aan het "mandaat van de kiezers voor echte vernieuwing", en noemt het niet "de noodzakelijke rood-wit-rode bevrijding voor Oostenrijk".

Nadat zijn partij de verkiezingen had gewonnen, kreeg hij bij uitzondering niet de opdracht om een coalitie te vormen. Andere partijen hadden aangegeven niet met hem te willen regeren: hij zou te radicaal zijn en een bedreiging vormen voor de fundamenten van de democratie.

In plaats daarvan mocht de ÖVP het maanden geleden al met de SPÖ en Neos proberen. Toen die onderhandelingen klapten, was de conclusie dat de middenpartijen hun onderlinge verschillen niet opzij konden zetten om een regering met de radicaal-rechtse FPÖ te verhinderen.

Vervolgens lukte het ook de FPÖ niet om voldoende compromissen te sluiten met de ÖVP voor een gezamenlijke coalitie. Het enige overgebleven alternatief leken nieuwe verkiezingen, waarbij de FPÖ vermoedelijk nog groter zou worden.

Een verstandshuwelijk

Onder die druk besloten de drie middenpartijen opnieuw met elkaar om tafel te gaan. "Het gaat er nu niet om wie daarbij gewonnen of verloren heeft", stelt Beate Meinl-Reisinger, voorzitter van Neos. Haar partij stapte bij de eerste onderhandelingsronde nog als eerste uit.

Nu klinkt ze toegefelijker: "Ik ben ervan overtuigd dat onrustige tijden erom vragen om politieke verantwoordelijkheid te nemen en over je eigen schaduw te springen." Zondag stemmen de leden van haar partij over het programma.

Helemaal verdwenen is Herbert Kickl overigens niet: zijn schaduw is de lijm die de nieuwe regering voorlopig bij elkaar moet houden.