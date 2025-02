Britse premier Starmer bij Trump in Witte Huis, met uitnodiging voor staatsbezoek

De Britse premier Starmer is in Washington op bezoek bij de Amerikaanse president Trump. Ze spreken eerst met elkaar in het Oval Office. Daarna houden de twee een gezamenlijke persconferentie.

Bij aankomst overhandigde Starmer een brief van de Britse koning Charles aan Trump, waarin hij de Amerikaanse president uitnodigt voor een tweede staatsbezoek. Trump zei dat hij die uitnodiging aanneemt. Het eerste staatsbezoek van Trump aan het Verenigd Koninkrijk was in 2019.

Starmer is de tweede Europese leider die deze week Trump bezoekt. Maandag was de Franse president Macron in het Witte Huis. Een gepland bezoek op dinsdag van EU-buitenlandchef Kallas aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio ging niet door. Dat was vanwege "agendatechnische problemen", meldde een woordvoerder van de Europese Commissie. Kallas was al in Washington toen bekend werd dat het gesprek niet zou doorgaan.

Veiligheidsgaranties

Er hangt veel af van de komst van de Britten naar het Witte Huis. Het gaat over de mogelijkheid van een bestand tussen Rusland en Oekraïne, waar de Amerikanen gesprekken over voeren met Rusland. Dat gebeurt nu zonder betrokkenheid van Oekraïne en Europa.

De Britse premier heeft als eerste Europese leider beloofd om troepen naar Oekraïne te sturen als er een staakt-het-vuren komt. Een Europese troepenmacht om het bestand te bewaken moet wel ondersteund worden met Amerikaanse veiligheidsgaranties, vinden de Europese regeringsleiders. Macron keerde maandag echter zonder die veiligheidsgaranties huiswaarts.

'Gelijkwaardige handel'

In het verlengde daarvan gaat het over de toekomst van de trans-Atlantische alliantie tussen de VS en Europa en de veiligheid op het Europese continent. Aan Starmer de taak om Trump ervan te overtuigen Europa te blijven beschermen, en niet te veel toenadering te zoeken tot het Rusland van Poetin. Trump wil juist dat Europese landen meer investeren in defensie, in plaats van op Amerika te leunen.

Volgens de regering-Trump wordt er in de bijeenkomst met Starmer ook gesproken over de handel tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk. "De economische relaties met het VK moeten gebaseerd zijn op wederkerige en gelijkwaardige handel", zei een woordvoerder van de Amerikaanse regering voorafgaand aan de ontmoeting.