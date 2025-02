Sinner na dopingstraf van nominatielijst gehaald bij prestigieuze Laureus Awards

Aan de ophef rond de milde dopingstraf van tennisser Jannik Sinner komt nog geen einde. De organisatie van de Laureus Awards heeft de tennisser geschrapt van de nominatielijst voor de prijs van Beste Sportman van het Jaar. De Laureus Awards worden gezien als prestigieuze onderscheidingen in de sportwereld.

Sinner staat drie maanden aan de kant, nadat hij vorig jaar twee keer positief had getest op het verboden middel clostebol. Veel mensen uit de tenniswereld reageerden ontstemd over de duur van zijn straf.

"We hebben de zaak gevolgd (...) en zijn van mening dat hij door de straf van drie maanden niet in aanmerking komt voor de nominatie", aldus voorzitter Sean Fitzpatrick in een verklaring. Sinner en zijn team zijn volgens de organisatie op de hoogte gebracht.

De genomineerden voor de Laureus Awards worden geselecteerd door een panel van meer dan 1.300 toonaangevende sportmedia van over de hele wereld. De organisatie kiest er nu dus bewust voor om Sinner van de lijst te halen vóórdat de genomineerden maandag 3 maart in Madrid bekend worden gemaakt.