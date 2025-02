Hoe gaat het op universiteiten na de pro-Palestinaprotesten? 'Onrust neemt weer toe'

Op universiteiten in het hele land zijn commissies aangesteld die de samenwerkingen met Israël onder de loep nemen, maar definitieve besluiten hierover laten veelal nog op zich wachten. "Langzamerhand wordt het pijnlijk duidelijk dat die commissies niet serieus worden genomen", zegt Abdelkader Karbache. Als voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) spreekt hij met studenten uit het hele land. "We krijgen hier veel vragen en klachten over. De onrust neemt weer toe."

Op de Erasmus Universiteit in Rotterdam ligt er een voorlopig advies, maar de definitieve plannen die begin dit jaar gepresenteerd zouden worden, zijn er nog niet. Dat geldt ook voor de Radboud Universiteit, waar de plannen tot frustratie van studentenvakbond AKKU nog tot het einde van het jaar op zich laten wachten. "Dat slaat nergens op", zegt Aya Ahlalouch van AKKU. "Het bestuur kan de banden met Israël gewoon verbreken. In het geval van Rusland was dat ook zo gedaan." Volgende week donderdag houdt de studentenvakbond een bijeenkomst waar studenten en medewerkers bij elkaar komen om te praten over mogelijke nieuwe acties.

Ook in Amsterdam is er wekelijks protest, omdat een definitief besluit ook daar vertraging oploopt. Het was de bedoeling om vanaf januari alle bestaande en nieuwe samenwerkingen van de UvA met Israëlische instellingen te kunnen toetsen aan een nieuw kader. Dat kader is er alleen nog niet, er is alleen een conceptversie. Tot frustratie van docent en actievoerder Martijn Dekker. "Ze beloven al maanden een besluit te nemen, maar dat wordt steeds uitgesteld", zegt hij. Volgens de docent is er veel onvrede onder UvA-personeel. "Het lijkt wel een tactiek. Vage beloften doen om maar niet door de zure appel heen te hoeven bijten."

'Studenten voelen zich onveilig'

Hoewel hier en daar actie wordt gevoerd tegen de uitblijvende besluiten, blijven grootschalige protesten uit. Volgens de LSVb komt dat omdat studenten willen afwachten waar besturen mee komen, maar ook omdat studenten banger zijn geworden om te demonstreren.

Bij de vakbond komen wekelijks vragen binnen van studenten die zich "minder vrij voelen dan voorheen om zich uit te spreken". "Doordat er politie werd afgestuurd op de protesten, er tegen de regels in beveiligingscamera's op universiteiten werden opgehangen en mensen extra in de gaten werden gehouden, durven studenten minder", zegt Karbache. "Studenten zijn voorzichtiger geworden, er is een angstcultuur ontstaan door de reactie op de protesten van vorig jaar."

Dat ziet studentenvakbond AKKU ook. "Bij ons zijn studenten geïntimideerd, er zijn foto's gemaakt van mensen die demonstreren of een Palestijnse sjaal dragen", zegt Ahlalouch. "Studenten voelen zich erg onveilig."

Toch sluit Karbache niet uit dat er binnenkort weer meer acties volgen. "De meeste actiegroepen zijn nog wel actief. Er is maar een vonkje nodig om de boel weer in gang te zetten."

Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland laat weten dat alle universiteiten een onafhankelijke commissie hebben aangesteld om te kijken naar mogelijk gevoelige internationale samenwerkingen. "Elke commissie kiest daarbij zijn eigen tijdlijn. Het is vervolgens aan de colleges van bestuur om te beslissen hoe zij gevolg geven aan het advies van de commissie. Dit alles gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid."