Zorgen over vrijlating Tate-broers onder invloed van Trump-team

Op de dag dat een onderzoeksrapport van de Universiteit van York waarschuwt voor de invloed van Andrew Tate in Britse klaslokalen, is de 'vrouwenhatende' influencer naar de VS gevlogen. Onder druk van het team van president Trump liet Roemenië hem en zijn broer gaan; ze hoeven hun proces in Roemenië niet af te wachten.

Ze mochten het land niet verlaten omdat ze worden verdacht van onder meer verkrachting, mensenhandel van minderjarigen en witwassen. Ook in Engeland worden ze aangeklaagd door vrouwen die zeggen dat ze door Tate zijn verkracht, misbruikt of in een mensenhandelnetwerk zijn terechtgekomen.

Toch mochten de Brits-Amerikaanse broers naar de VS afreizen. Waarschijnlijk danken ze dat aan Richard Grenell, die binnen Trumps team 'gezant voor speciale missies' is. Hij zou zich persoonlijk hebben ingezet voor de Tate-broers, net als andere mensen in Trumps kring. In rechtse media worden ze namelijk neergezet als slachtoffers van onterechte vervolging, omdat ze antiwoke zouden zijn.

'Manosphere'

De Tate-broers hebben miljoenen volgers online, vooral onder jonge mannen. Die online gemeenschap wordt de manosphere genoemd, een beweging van jonge mannen die vinden dat hun mannelijkheid wordt ondermijnd door feminisme en het woke-gedachtegoed. Precies die groep vormt een belangrijk deel van Trumps achterban.

Tate heeft zich vaak geprofileerd als Trumpfan en trekt geregeld een parallel tussen zichzelf en de president. Net als Trump, zo beweert hij, wordt hij onterecht vervolgd door een "bevooroordeeld" rechtssysteem. Ook miljardair Elon Musk steunt Tate regelmatig, en Donald Trump Jr. noemde de arrestatie van de broers in Roemenië 'absolute waanzin'.

Tates vrouwonvriendelijke uitlatingen op social media leiden wereldwijd tot zorgen. De influencer, die zichzelf "levenscoach" noemt, pronkt met manieren waarmee "echte mannen" geld kunnen verdienen en met methoden om vrouwen te verleiden waarbij hij vaak misleidende en zelfs dwingende tactieken aanmoedigt.

Ook fysiek geweld, zoals slapping, wordt door hem aangemoedigd. In online clips beweert Tate dat mannen vrouwen moeten pakken en slaan, dat vrouwen zich seksueel onderdanig moeten opstellen, in de keuken thuishoren, hun mond moeten houden en zich dankbaar moeten opstellen.

Sijpelt door naar het klaslokaal

De invloed van Tate is merkbaar in klaslokalen. Uit onderzoek van de Britse York University onder 200 docenten op middelbare scholen blijkt dat driekwart van hen zich ernstig zorgen maakt over vrouwenhaat in de klas. Tate wordt daarbij als een belangrijke aanjager gezien.

Ook in Australië werd onlangs onderzoek gedaan naar zijn invloed op scholieren en de manier waarop tienerjongens zich uitlaten tegenover vrouwelijke docenten. Daaruit bleek dat "geradicaliseerde vrouwenhaat" wijdverbreid is op Australische scholen.

De onderzoekers in York waarschuwen dat de omvang van de manosphere door veel volwassenen wordt onderschat.

Een andere Britse organisatie, Hope not Hate, stelde vast dat 80 procent van de 16- en 17-jarige Britse jongens video's van Andrew Tate heeft gezien. Ter vergelijking: slechts 60 procent van de jongens in dezelfde leeftijdsgroep wist wie de Britse premier is.

Ook stellen de onderzoekers dat algoritmes op sociale media ertoe leiden dat controversiële en extreme meningen extra aandacht krijgen. Het rapport roept op tot meer onderzoek in klaslokalen naar de invloed van de online manosphere op het gedrag en de ervaringen van kinderen op school.

Slachtoffers geschokt

Vrouwen die de broers aanklagen tonen zich geschokt dat ze Roemenië hebben kunnen verlaten en ongestoord hun "gewelddadige, vrouwonvriendelijke opvattingen wereldwijd kunnen blijven verspreiden".

De Britse advocaat die slachtoffers vertegenwoordigt, stelt dat het overduidelijk is dat de regering van Trump zich "bemoeit met de rechtsgang" in zowel Roemenië als het Verenigd Koninkrijk.

De Roemeense autoriteiten benadrukken vandaag dat de broers nog steeds verdacht worden en dat ze op een later moment worden terugverwacht in het land.