Man uit Schagen vast voor misbruiken van minderjarige werknemers

De politie heeft een 56-jarige man uit Schagen aangehouden die wordt verdacht van seksueel misbruik van minderjarige medewerkers van een organisatie. De zaak kwam aan het rollen nadat twee slachtoffers aangifte hadden gedaan.

In totaal hebben vijf minderjarigen aangifte gedaan, de politie denkt dat er nog meer werknemers of ex-werknemers slachtoffer zijn geworden. De verdachte man is maandag opgepakt en zit voorlopig nog vast.

Terughoudend met informatie

Het Openbaar Ministerie en de politie delen bij zaken met minderjarige slachtoffers minder informatie met de pers en het publiek dan bij andere zaken. Zo is niet bekendgemaakt om welk bedrijf het gaat of waar en wanneer het misbruik heeft plaatsgevonden.