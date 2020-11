Van Gerwen naar kwartfinales na soevereine zege op Anderson

De drievoudig wereldkampioen uit Nederland versloeg tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met liefst 10-2. In de kwartfinales, die zondag op het programma staan, is Simon Whitlock zijn tegenstander.

De Grand Slam of Darts is een majortoernooi en tevens het voorlaatste grote toernooi voor het WK, dat op 18 december in Londen van start gaat. Het toernooi, dat bestaat sinds 2007, was voorheen een toernooi tussen spelers van de bonden PDC en BDO. De BDO bestaat nu echter niet meer, waardoor PDC de enige organisator is.

De editie van 2020 wordt gespeeld van 16 tot en met 24 november. Voor de winnaar ligt 139.000 euro klaar.