Songfestival-inzending Claude nu officieel gepresenteerd, ook videoclip bekend

Het nummer is een eerbetoon aan zijn moeder. "Zij heeft mij altijd meegegeven dat het leven niet altijd makkelijk zal zijn, maar dat je altijd lichtpuntjes moet proberen te zien", zegt Claude. En dat is ook meteen de boodschap die hij luisteraars wil meegeven. "It goes up, it goes down and around and around. Maar hé, c'est la vie."

Het Songfestival-nummer van Claude begint als een ballad om vervolgens in een dansbaar popnummer te veranderen. Het liedje blijft door het tientallen malen herhaalde lalala ook hangen bij mensen die geen Engels of Frans verstaan.

Dit is de officiële videoclip van C'est la vie: