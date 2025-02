Na weekend trainen en uitrusten is De Boo klaar voor baanrecords in Thialf

Maar, zo weet De Boo ook, Stolz zal er volgende week bij de WK in Hamar weer staan. "Alleen dit weekend is hij vast nog geen honderd procent." Stolz zelf beaamt dat. "Ik merk dat mijn lichaam nog aan het herstellen is van de antibioticakuur. Maar ik ben niet bang dat het me bij de WK nog in de weg gaat zitten."

Voorbereiding op WK

De Amerikaan ziet komende wereldbeker vooral als voorbereiding op de WK van volgende week. "Dit weekend is voor het wereldbekerklassementen niet belangrijk, want ik heb die zeges al binnen. Het is wel belangrijk als trainingsweekend in aanloop naar de WK. Op de lange termijn denk ik dat het weinig verschil maakt wat ik dit weekend doe, zolang het me maar helpt op weg naar de WK."

En dus ziet De Boo kansen om zijn eigen baanrecords te verbeteren in Thialf. "Ik ben scherp, uitgerust. In principe zijn alle tools aanwezig."