'Mandela van de Koerden' of terrroristenleider? Wie is Abdullah Öcalan?

Sinds 1995 wordt Öcalans PKK door de Verenigde Staten en de Europese Unie aangemerkt als terroristische organisatie. Onder druk van Turkije zette Syrië hem uit. Een zwerftocht door Europa volgde, waar Öcalan zocht naar een land waar hij politiek asiel kon krijgen. Hij probeerde het in Italië, Rusland en Griekenland.

Nederlands luchtruim gesloten

Hij wilde in die tijd ook naar Nederland reizen. Öcalan zou zijn zaak hebben willen voorleggen aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, maar de Nederlandse regering hield het luchtruim voor hem gesloten.

Begin 1999 kwam hij terecht in Kenia, waar hij in Nairobi bescherming zocht in de Griekse ambassade. Op 15 februari 1999 was hij onderweg van de ambassade naar het vliegveld toen hij werd aangehouden door Turkse geheim agenten, bijgestaan door de Amerikaanse CIA.

Zijn arrestatie leidde tot een Griekse regeringscrisis en Koerdische massademonstraties in verschillende landen. In Turkije werd Öcalan in juni 1999 veroordeeld voor landverraad en separatisme. Het vonnis - de doodstraf - werd eerst uitgesteld na internationaal protest, en in 2002 in levenslang omgezet na het afschaffen van de doodstraf in Turkije.

Gematigder

Öcalan zat lange tijd in eenzame opsluiting op Imrali, een gevangeniseiland waar hij in eerste instantie de enige gedetineerde was, bewaakt door duizend Turkse militairen. Vanaf 2009 volgden er periodes waarin hij bezoek mocht ontvangen, afgewisseld met tijd in een isoleercel.