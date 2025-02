Weinig buien en een zonnetje, het wordt dit weekend prima carnavalsweer

Het weer was deze week erg wisselvallig. Soms regende het behoorlijk lang en hard door. Vandaag hagelde het zelfs af en toe, maar vrij snel daarna brak de zon door. Als je nou helemaal klaar bent met de regen is er goed nieuws, want vanaf vrijdag wordt het droger

Dat begint niet direct met het ochtendgloren. Vrijdagochtend vallen er nog buien. In de loop van de dag breekt de zon vanuit het noorden steeds beter door en wordt het op steeds meer plaatsen droog.

In Limburg en Brabant duurt het mogelijk wel tot en met de avond voordat de laatste nattigheid is verdwenen en de regenradar is schoongeveegd. Het is overdag 8 graden.

Kans op gladheid

In de avond en nacht is het droog geworden en de wolken verdwijnen. Er waait een frisse noordenwind en het koelt sterk af. Het gaat hier en daar een graadje vriezen.

Door de regen die eerder op de dag is gevallen kan het glad worden. Zeker op fietsbruggen en viaducten die een stukje boven de grond zweven kan het vocht bevriezen.

Even oppassen dus als je bijvoorbeeld na een eerste carnavalsavond in de kroeg naar huis gaat. Ook is het niet uitgesloten dat er wat mist of nevel ontstaat.

Voorjaar begint met zon

Zaterdag en zondag blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Met de start van de meteorologische lente is het weerbeeld dus wel toepasselijk.

De nachten blijven wel koud met lichte vorst en mogelijk wat mist. Overdag laat de steeds krachtigere voorjaarszon de temperatuur stijgen naar 8 tot 10 graden. De wind blijft kalm. Prima omstandigheden dus voor alle festiviteiten en optochten tijdens carnaval. Die zijn in het verleden wel eens afgelast omdat het te onstuimig was.

Het is ook heerlijk weer om te wandelen, fietsen of beschut uit de wind op het te terras neer te strijken.

Op de lange termijn nog zachter

Na het weekend is er weinig tot geen verandering te bespeuren. Alleen de temperatuur laat een licht stijgende trend zien.

Zeker in de tweede helft van volgende week zorgt een zuidenwind ervoor dat warmere lucht uit het Middellandse Zeegebied dichterbij Nederland kan komen. Met een beetje geluk levert dat een paar prachtige lentedagen op met terrasjesweer en temperaturen boven 15 graden.