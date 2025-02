Cyprus krijgt van Europees hof tik op vingers in verkrachtingszaak Britse vrouw

Cyprus moet 25.000 euro betalen aan een Britse vrouw die daar in 2020 ten onrechte tot vier maanden voorwaardelijk is veroordeeld wegens een valse aangifte. De toen 18-jarige vrouw zei dat ze een jaar eerder in de badplaats Ayia Napa door twaalf Israëlische jongeren was verkracht. Toen ze kort daarna haar verklaring introk, werd ze opgepakt.

Later zei ze dat ze wel degelijk was verkracht maar door de politie onder druk was gezet om haar verklaring in te trekken. Volgens haar advocaat had ze bij haar verhoor geen juridische ondersteuning en was er geen tolk aanwezig.

Toen de zaak voor de rechter kwam, weigerde die verklaringen over de verkrachtingen aan te horen. Uit de video die door een van de jongeren was gemaakt, zou moeten blijken dat ze had ingestemd met de seks met een van de Israëliërs. Sommige verdachten erkenden dat ze seks met haar hadden gehad, maar zeiden dat de vrouw daar mee had ingestemd. Ze gingen vrijuit en mochten naar huis.

Naar Straatsburg

De Britse advocaat van de vrouw zei direct na de uitspraak dat ze de zaak aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg zou voorleggen.

Het hof komt vandaag tot de conclusie dat de Griekse autoriteiten "selectief en inconsequent" te werk zijn gegaan. De Cypriotische autoriteiten zijn van vooroordelen tegen vrouwen uitgegaan en waren geneigd om het slachtoffer de schuld te geven, aldus het hof.

Nieuw onderzoek

Het Cypriotische Hooggerechtshof vernietigde in 2022 de uitspraak van de rechtbank al, omdat de vrouw onder druk was gezet om de aangifte in te trekken. Maar er kwam geen nieuw onderzoek.

Een Britse mensenrechtengroep die opkomt voor Britse burgers in het buitenland wil dat de beschuldiging van verkrachting opnieuw wordt onderzocht. Het Cypriotische Openbaar Ministerie zegt dat het eerst de uitspraak van het Europese Hof wil bestuderen.