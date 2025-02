Zijn nieuwe wagen bevalt Verstappen wel: 'In alle opzichten beter dan de vorige'

"Ik heb me vermaakt aan boord, de RB21 rijdt lekker en is in alle opzichten beter dan zijn voorganger." Max Verstappen is halverwege drie Formule 1-testdagen in Bahrein opgewekt en optimistisch. "Het oogt en voelt veel beter dan een jaar geleden en de auto doet wat ik wil. Dat is positief, maar slechter dan toen kon ook niet."

In 2024 was Verstappen ook in zijn nopjes met de nieuwe auto van Red Bull Racing, maar al snel bleek dat de RB20 verre van onverslaanbaar was. Het 'monster', zoals Verstappen de auto zelf noemde, bleek moeilijk optimaal af te stellen en lastig te besturen.

McLaren en Ferrari dichtten in de loop van het seizoen het gat. Lando Norris naderde Verstappen in de WK-stand, maar kwam in de slotfase net tekort. McLaren onttroonde Red Bull wel in het kampioenschap voor constructeurs.

Lofzang RB21

2025 moet het jaar van eerherstel worden. Red Bull aast op beide titels en nieuwkomer Liam Lawson moet daarbij helpen. Topadviseur Helmut Marko (verantwoordelijk voor de rijderscontracten) is vol lof over de Nieuw-Zeelander, die de plaats van de ploeterende Mexicaan Sergio Pérez heeft ingenomen.

"Liam is een stuk enthousiaster dan Sergio", sneert Marko. "Dat zal ook met zijn leeftijd te maken hebben, maar hij zet geen stap verkeerd. De omstandigheden hier zijn best tricky. Vooral op de eerste dag waaide het stevig."

Ook de viervoudig wereldkampioen is happy, merkt Marko. "Max is blij. De auto voelt goed en reageert zoals hij wil. Vooral dat laatste is cruciaal. Hij is voorspelbaarder, minder grillig. Dat vinden alle coureurs fijn."