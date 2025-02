PKK-leider Öcalan wil wapens neerleggen en militie opheffen

Laatste vredesbesprekingen tien jaar geleden

Een half jaar geleden leek een doorbraak in het conflict tussen de PKK en de Turkse staat nog onvoorstelbaar. Dat veranderde in oktober, toen de leider van de ultra-nationalistische partij MHP, Devlet Bahceli, schijnbaar uit het niets met een plan kwam: als Öcalan de PKK zover zou krijgen de wapens neer te leggen en terreur zou afzweren, kon hij vervroegd vrijkomen. Het plan was waarschijnlijk rechtstreeks afkomstig van president Erdogan.

De val van het Syrische Assad-regime in december leidde tot een nieuwe impuls. De nieuwe machthebbers in Syrië willen dat de Koerdische strijders in het noorden van het land zich aansluiten bij een nieuw op te richten Syrisch nationaal leger. Voor president Erdogan biedt dat kansen: de Syrisch-Koerdische militie YPG in het noorden van Syrië is Erdogan een doorn in het oog.

Een delegatie van de DEM-partij bracht vanochtend het derde bezoek aan Öcalan sinds december. Wat de jongste verklaring op korte termijn concreet betekent, moet blijken. De laatste vredesbesprekingen begonnen in 2012 en strandden in 2015, waarna een nieuwe golf aan geweld volgde. De oproep van Öcalan zou het startpunt kunnen zijn van nieuwe vredesbesprekingen, maar veel is nog onduidelijk.