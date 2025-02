Twee prinsen carnaval in zelfde dorp zijn buren van elkaar

In Limburg staan dit jaar een aantal bijzondere prinsen aan het roer van carnaval. Zo wonen twee prinsen in een klein dorp pal naast elkaar en is de moeder van de stadsprins van Venlo verkozen tot prinses van het verzorgingstehuis. In Heerlen is voor het eerst een vrouw benoemd tot Prins Carnaval.

Dat er in Ospel überhaupt twee carnavalsverenigingen zijn is volgens L1 Nieuws al vrij bijzonder: in het dorp wonen maar zo'n 4000 mensen. Toch zijn er twee verenigingen en dus ook twee prinsen: Prins Mark en Prins Arjan. Zij zijn al sinds 2017 buren.

Sinds ze buren zijn, hoopten ze al ooit samen Prins te worden. Dat had tot tien jaar geleden niet gekund. Vroeger was er nog een geografische scheiding tussen de twee carnavalsverenigingen. De ene vereniging zat in het buitengebied van de Peel en de andere in het dorp. Toen carnavalsvereniging de Vlikkestaekers tien jaar geleden opnieuw werd opgericht, hoefden hun leden niet meer uit de Peel te komen.

Ondanks de verschillende verenigingen, gaan ze toch samen vastelaovend vieren. Zo komen ze bij elkaar op de receptie.

Moeder en zoon

Deze week is de moeder van de stadsprins van Venlo uitgeroepen tot Prinses van zorggroep de Meeuwbeemd. Een perfecte timing volgens prins Robert Bouten. "Mam vertelde me in december dat ze zich wilde opgeven als Prinses. Ik zei haar natuurlijk meteen dat ze het moest doen, want ik wist al sinds september dat ik de Prins zou zijn", vertelt Bouten. Voor moeder en zoon is het "een droom die uitkomt", zeggen ze tegen L1 Nieuws.