Explosie bij bijeenkomst M23-leider in ingenomen stad Bukavu in Congo

Bij een explosie in de stad Bukavu in de Democratische Republiek Congo zijn doden en gewonden gevallen. Er zijn berichten dat dit gebeurde aan het slot van een publieke bijeenkomst met de leider van de M23-rebellen, Corneille Nangaa.

Het aantal slachtoffers is nog niet duidelijk. De stad in Oost-Congo viel twee weken geleden in handen van de rebellengroep. Nangaa zou gisteren zijn aangekomen vanuit Goma, de miljoenenstad in Noord-Kivu die al eerder werd ingenomen door M23.

Op sociale media circuleren beelden van de chaos op het Plein van de Onafhankelijkheid in Bukavu. Te zien is hoe het plein binnen luttele seconden leeg is, nadat er explosies en schoten zijn gelost. Op andere beelden is te zien hoe lichamen levenloos op straat liggen.

Bloedige burgeroorlog

In de Democratische Republiek Congo woedt al jaren een bloedige burgeroorlog. Eind januari kreeg M23 Goma in handen, de grootste stad in Oost-Congo. Bij die inname en de gevechten eromheen vielen duizenden burgerdoden. M23 trok daarna naar het zuiden.

Burgers zijn de dupe van het geweld van de gewapende rebellen in Congo, zo zag correspondent Elles van Gelder: