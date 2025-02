Nieuwe competitieopzet België goedgekeurd, maar - helaas voor Kuijt - pas vanaf 2026

De Belgische Eerste Klasse (Pro League) telt vanaf het seizoen 2026/27 opnieuw achttien clubs en de play-offs om de landstitel verdwijnen. Dat hebben de profclubs in België besloten. Daarmee is de opzet van de competitie weer hetzelfde als die van de Nederlandse eredivisie.

Toen de plannen eerder deze week uitlekten, wees alles erop dat de clubs bereid waren om het format volgend seizoen al in te voeren. Dat zou enorme gevolgen gehad hebben voor de huidige competitie. Zo zou bijvoorbeeld de nummer zestien, momenteel het Beerschot van trainer Dirk Kuijt, degradatie nog kunnen ontlopen via play-offwedstrijden. Maar die mazzel heeft de Nederlandse trainer nu niet.

Geen play-offs meer

Sinds 2009 bestond de Eerste Klasse uit zestien clubs en na een competitie over dertig duels speelde de top zes in een play-off over twaalf duels om de titel. In de nieuwe opzet wordt er enkel nog een reguliere competitie afgewerkt, waarna de nummers een tot en met vier een Europees ticket krijgen en de nummers zeventien en achttien degraderen.

"We nemen afscheid van een formule die ons de laatste vijftien jaar zeker diensten bewezen heeft", aldus CEO Lorin Parys tegen het Belgische Sporza. "Maar gezien het grote aantal wedstrijden tegenwoordig was het moeilijk geworden om dat gedragen te laten worden door een overgrote meerderheid van de algemene vergadering."

Aan de nieuwe opzet kleven de nodige voordelen, volgens de Pro League. Zo zou de competitie een week later starten dan nu en zal er een winterstop zijn van twee weken. Bovendien is er meer ruimte in het schema om te schuiven met wedstrijden als het Europese schema daarom vraagt.