Meisjes (12 en 14) aangehouden voor mishandeling in metro Rotterdam

Twee meisjes (12 en 14) uit Rotterdam zijn aangehouden voor de mishandeling van twee vrouwen in de metro, vorige maand. De slachtoffers werden allebei bewusteloos geslagen.

De ouders van de tieners belden politie nadat beelden van de mishandeling waren uitgezonden in het opsporingsprogramma van regionale omroep Rijnmond. De politie kreeg ook meldingen van anderen die de twee meisjes hadden herkend op de beelden.

Geschopt en geslagen

Een van de slachtoffers is 57 jaar, de leeftijd van de ander is niet bekend. Ze zouden 's avonds laat in de metro tussen Oosterflank en Kralingse Zoom lastig zijn gevallen door een groepje waarvan de meisjes deel uitmaakten. Toen ze de politie wilden bellen en foto's wilden maken van de situatie, zouden ze zijn geschopt en geslagen door de twee tieners. De politie meldt dat de verdachten ook spullen hebben vernield van de slachtoffers.

De meisjes zijn deze week aangehouden. Volgens Rijnmond mag de 12-jarige het onderzoek in vrijheid afwachten. Wel moet ze zich aan een avondklok houden. De 14-jarige zit vast. Hoe het nu met de vrouwen gaat is niet bekend.