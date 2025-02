Ex-vrouw Franse chirurg ‘wist niets van seksueel misbruik’

De ex-echtgenote van de Franse chirurg Joël le Scouarnec, die heeft bekend dat hij jarenlang kinderen heeft misbruikt, zegt van niets te hebben geweten. Zij kwam er pas achter nadat hij in 2017 was gearresteerd, zei ze in de rechtbank in het Bretonse stadje Vannes, waar haar ex-man terechtstaat.

Het seksueel misbruik duurde van zeker 1989 tot 2017. In die periode misbruikte Le Scouarnec volgens het Franse OM 299 patiëntjes voor of na hun operatie. Hij en zijn vrouw scheidden in 2005.

Uit het strafdossier zou blijken dat de ex-echtgenote wel wist dat haar man pedofiel was. Dat zou staan in een brief die ze in de jaren 90 schreef.

De chirurg wist dat zijn vrouw op de hoogte was. Hij noteerde in 1996 in zijn dagboek dat zijn vrouw "erachter was gekomen". Zijn broer zei in de rechtbank over de ex-echtgenote: "Ze wist wat hij deed maar greep niet in. Ze was alleen bij hem vanwege z'n geld."

Niet op voorhoofd

In de rechtbank zei de ex-vrouw met weinig empathische woorden dat nooit iets had gemerkt. "Het stond niet op z'n voorhoofd geschreven, hè?".

In 2020 werd hij al veroordeeld tot vijftien jaar cel, onder meer voor misbruik van een nichtje. Dat lag volgens de ex-vrouw aan het nichtje. "Op 5-jarige leeftijd? Dat kind is achterbaks, ze krijgt graag aandacht. Er zijn ook kinderen die het fijn vinden als ze worden gestreeld."

Ook zijn veroordeling voor het bezit van kinderporno, in 2005, zou nieuw voor haar zijn. "Niemand heeft me ooit gezegd dat hij is veroordeeld!"

Kleinzoon

De rechter vroeg of ze wilde weten wat de chirurg in zijn dagboeken schreef over zijn eigen kleinzoon. "Nee, dan doe ik 's nachts geen oog meer dicht." Of ze spijt heeft, wilde de rechter weten. "Je kunt geen spijt hebben van iets dat je niet wist." De openbaar aanklager zei dat het belangrijk is de waarheid onder ogen te zien. "Oh ja? Sta ik hier terecht dan?"

De antwoorden van de ex-echtgenote riepen soms verontwaardiging op bij de slachtoffers van Le Scouarnec die aanwezig waren in de rechtbank.

Zoons

De afgelopen dagen werden ook twee van zijn drie zoons gehoord. Die vertelden dat ze een doorgaans gelukkige jeugd hebben gehad. Ook zij zeiden niet van het misbruik geweten te hebben. Dat hun vader in 2005 werd veroordeeld wegens bezit van kinderporno, wisten ze evenmin.

Eén zoon vertelde seksueel te zijn misbruikt door zijn opa, de vader van Joël le Souarnec. En de ex-echtgenote vertelde de rechter dat ook zij als kind is misbruikt.

De verhoren zijn bedoeld om de persoonlijkheid van Joël le Scouarnec in kaart te brengen. ,,Hij is intelligent en berekenend'', zei een gedragsexpert in de rechtbank.

Dagboeken

De komende dagen gaat de rechtszaak verder over de persoonlijkheid en over de dagboeken van de chirurg. In zijn dagboeken hield hij nauwgezet bij waar en wanneer hij welke kinderen misbruikte.

De weken erna wordt zijn loopbaan onder de loep genomen. Per ziekenhuis wordt in kaart gebracht welke misdaden hij pleegde. Het proces gaat vier maanden duren. De 74-jarige Le Scouarnec kan maximaal 20 jaar gevangenisstraf krijgen.