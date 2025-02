Seizoen Sinkgraven voorbij door knieblessure, kort na Fortuna-transfer

Het seizoen van Daley Sinkgraven zit erop. De linksback van Fortuna Sittard is geblesseerd geraakt aan zijn knie.

Fortuna had Sinkgraven net aan de selectie toegevoegd. De Limburgers trokken hem aan in januari, kort nadat hij zijn contract bij het Spaanse Las Palmas had ontbonden.

Sinkgraven maakte op 9 februari zijn debuut voor Fortuna, tegen zijn oude werkgever Ajax (0-2 nederlaag). Ook zondag tegen AZ (1-0 nederlaag) speelde hij mee.

Eerder blessureleed

De 29-jarige Sinkgraven raakte vaker (zwaar) geblesseerd. Bij Ajax lag hij er in het verleden een jaar uit, ook toen met een knieblessure.

Fortuna Sittard maakte een goede eerste seizoenshelft door, maar is beroerd uit de winterstop gekomen. In zes wedstrijden werd er slechts een punt behaald door de ploeg van trainer Danny Buijs.