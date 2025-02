Jumbo stelt oud-baas van C1000 aan als interim-topman

Supermarktketen Jumbo heeft Tom Heidman aangesteld als nieuwe interim-topman, nadat Ton van Veen eind vorige maand zijn vertrek had aangekondigd. Heidman is een bekend gezicht in de supermarktwereld: hij was eerder onder meer topman van C1000, de supermarkt die in 2012 werd overgenomen door Jumbo.

Ook had Heidman hoge directiefuncties bij Albert Heijn, slijterij Gall & Gall en slachterij Vion. Door die brede ervaring in de branche was Heidman al goed bekend bij Jumbo, schrijft het bedrijf.

Colette Cloosterman-Van Eerd, commissaris bij Jumbo, is blij met Heidman als interim-topman. Ze ziet in hem "de ideale kandidaat" om tijdelijk Jumbo te leiden dankzij zijn kennis, "zijn persoonlijkheid, kwaliteiten en ruime ervaring". Ondertussen blijft het bedrijf zoeken naar een nieuwe, permanente topman.

Heidman zelf zegt dat hij eigenlijk niet het plan had om nog in directies te stappen, maar dat zijn "retailhart" sneller ging kloppen van de interimrol bij Jumbo.

Vertrek Frits van Eerd

Heidman start op 1 maart bij Jumbo en zal in zijn eerste maand nog worden ingewerkt door Van Veen. Die stond krap twee jaar aan het roer van Jumbo, na het geruchtmakende vertrek van oud-topman Frits van Eerd.

In september 2022 werd bekend dat Van Eerd verdachte was in een witwaszaak. Hij trad toen eerst tijdelijk terug als topman, waarna Van Veen hem verving. In maart 2023 werd Van Veen definitief de nieuwe topman.

Gas terugnemen

Begin dit jaar maakte het bedrijf bekend dat het na een aantal jaren van flinke groei vorig jaar wat gas terug moest nemen. Niet alleen daalde de omzet bij de tweede supermarkt van het land, ook verloor het bedrijf uit Veghel 0,5 procent marktaandeel.

In het persbericht bij het jaarverslag over 2024 schrijft het bedrijf vandaag dat vorig jaar "nog een jaar was van uitdagende marktomstandigheden met aanhoudende kostenstijgingen en druk op marges". Desondanks is het bedrijf tevreden met de gepubliceerde cijfers. "Er ligt een solide basis om verder op door te bouwen", aldus vertrekkend topman Van Veen.