Met Heraclied Bruns is puzzel gelegd in Almelo: 'Bekerfinale zit er zeker in'

Met Bruns en Rots in die gelegde puzzel verloren de Almeloërs slechts één van de acht wedstrijden in 2025. Slechts zes clubs presteerden beter afgelopen zes speelronden.

Heracles houdt aansluiting bij de ruime middenmoot van de eredivisie (vijftiende, drie punten achter nummer acht FC Groningen) en bereikte ten koste van FC Utrecht de laatste vier van het bekertoernooi.

Het maakt Bruns trots op de club waar hij als kleine jongen op de tribune zat. "Als je mag spelen op het veld waar je altijd naar gekeken hebt, dat geeft een fantastisch gevoel", weet hij nog uit zijn eerste periode. Ook na zijn terugkeer in 2022 is hij gelukkig bij de club waarmee hij voor de tweede keer op de drempel van de bekerfinale staat.

Na AZ weer finale tegen PSV?

"Dertien jaar geleden was het AZ-uit, nu is het AZ-thuis", ziet hij de parallel tussen de halve finales van 2012 en vanavond. "En als we winnen kan het weer een finale tegen PSV worden", zei Bruns nog voordat de halve finale tussen PSV en Go Ahead Eagles gespeeld was.

Zover zal het in het geval van de finale niet komen, want woensdagavond verloor PSV met 1-2 van Go Ahead.