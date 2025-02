27/2 in Nieuwsuur: Vijf jaar na corona • Israëlisch offensief in de Westelijke Jordaanoever

Vijf jaar na corona

Het is vandaag vijf jaar geleden dat in Nederland de eerste coronabesmetting werd vastgesteld. Het was het begin van een ongekende periode met lockdowns, schoolsluitingen, overvolle ziekenhuizen, vaccinaties en coronapersconferenties.

De maatregelen werden genomen om te voorkomen dat ziekenhuizen zouden worden overspoeld met ernstig zieke coronapatiënten. Daarbij adviseerde het Outbreak Management Team (OMT) de regering over te nemen maatregelen.

Diederik Gommers, hoofd van de IC-afdeling van het Erasmus MC en OMT-lid werd in die tijd een bekend gezicht als verdediger van de maatregelen. Armand Girbes, hoofd IC in het Amsterdam UMC was kritisch en maakte zich grote zorgen, omdat door corona veel andere zorg werd uitgesteld. Ze blikken vanavond terug op de coronajaren.