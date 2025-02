Meisje van 12 omgekomen door botsing met brommobiel in Amstelveen

Een meisje van 12 is gisteren om het leven gekomen door een botsing met een brommobiel in Amstelveen.

Het kind uit Ouderkerk aan de Amstel werd 's middags met een andere fietser aangereden op het fietspad. Het meisje van 12 is ter plekke gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. De andere fietser raakte lichtgewond.

De bestuurder van de brommobiel is verhoord op het politiebureau en daarna naar huis gestuurd, meldt omroep NH. Wat er precies is gebeurd, is niet bekendgemaakt. Brommobielen mogen niet op het fietspad komen, maar moeten op de rijbaan rijden.

Het fietspad was urenlang afgesloten voor onderzoek. De politie is nog op zoek naar getuigen en beelden van het ongeluk.