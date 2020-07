Keuringsraad onderzoekt verboden medische claims etherische oliën

NOS op 3 dook in de handel achter die oliën en ontdekte dat niet alle verkopers zich aan de regels houden:

De toezichthouder, die controleert of geneesmiddelenreclames zich aan de regels houden, noemt het onder meer 'ernstig' dat de suggestie wordt gewekt dat de olie zou helpen bij ziekten als kanker.

De valse gezondheidsclaims worden online gedaan door verkopers, die de olie namens oliemerk doTerra verkopen aan mensen in hun eigen netwerk. Het betreffende oliebedrijf neemt in een reactie afstand van beweringen over de werking van hun olie bij ziekten.

Zij krijgen van de Keuringsraad nu even de tijd om de claims te verwijderen. Doen ze dat onvoldoende, dan dient de Keuringsraad een klacht in bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die op zijn beurt boetes tot 150.000 euro kan opleggen.

Inmiddels is het bedrijf begonnen met het actief offline halen van de claims. DoTerra zegt dat ze dergelijke uitingen door hun verkopers, niet tolereren, en er alles aan doen om die te voorkomen. Ook een Facebookgroep met 9000 leden is om die reden direct gesloten.