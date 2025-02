Recordjaar voor chipmaker Nvidia: winst ruim verdubbeld tot 73 miljard dollar

De Amerikaanse chipmaker Nvidia heeft het beste jaar ooit achter de rug. Dankzij de opmars van kunstmatige intelligentie verdubbelde de omzet ruim naar 130,5 miljard dollar (bijna 125 miljard euro). De winst kwam uit op bijna 73 miljard dollar, bijna 2,5 keer zo veel als het jaar daarvoor.

Het bedrijf profiteert enorm van de verdere investeringen in kunstmatige intelligentie (AI). Techbedrijven hebben rekenkracht nodig om hun AI-software te ontwikkelen, en dat gebeurt met chips van Nvidia. De vraag voor de nieuwste chips is "geweldig", zei Nvidia-oprichter en -directeur Jensen Huang.

Klap door DeepSeek

In januari kreeg Nvidia nog een flinke klap op de beurs. Het bedrijf verloor bijna 600 miljard dollar aan waarde vanwege de opkomst van DeepSeek. De AI-startup uit China wist met veel goedkopere chips een chatbot te ontwikkelen die net zo goed is als ChatGPT van OpenAI.

De Nvidia-koers kelderde, omdat het de vraag opwierp of al die dure, geavanceerde chips van het bedrijf nog wel nodig zijn als het DeepSeek lukt om zonder die chiptechnologie hetzelfde voor elkaar krijgt als de concurrentie. Het leidde ook bij Nederlandse chip(machine)bedrijven tot dalende koersen.

Nvidia is nog niet helemaal hersteld van de DeepSeek-dip. Een aandeel was voor die periode 147 dollar waard en daalde toen naar 118 dollar. Inmiddels staat de prijs op ruim 130 dollar.

Onzekerheid boven het hoofd

Maar de vraag hoelang het goed kan gaan, blijft boven Nvidia hangen. De afgelopen jaren kende het bedrijf een enorme groei: vijf jaar geleden lag de omzet op nog 'maar' 10 miljard dollar en een winst van rond de 3 miljard. Het is onzeker of onder meer de grote techbedrijven zoals Google, Microsoft en OpenAI zo veel in kunstmatige intelligentie blijven investeren als de afgelopen jaren.

Aan de andere kant laat DeepSeek zien dat AI voor meer bedrijven toegankelijk wordt. Onder meer de topman van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML wees daarop. Hij noemde dat goed nieuws voor zijn industrie.

Nvidia heeft ook te maken met exportbeperkingen van chips naar China. De vorige Amerikaanse regering verbood om een aantal Nvidia-chips naar China te verschepen. Amerikaanse persbureaus meldden vorige maand dat de regering-Trump verdere beperkingen overweegt.