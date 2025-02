Acteur Gene Hackman (95) en vrouw (63) thuis dood aangetroffen

Acteur Gene Hackman en zijn vrouw Betsy Arakawa zijn dood aangetroffen in hun woning bij Santa Fe in de Verenigde Staten. Over de doodsoorzaak van de 95-jarige acteur en zijn 63-jarige vrouw is nog niets bekend, maar de politie gaat niet uit van een misdrijf.

Lokale media melden dat de twee samen met hun hond werden gevonden in hun huis in de staat New Mexico. De politie van Santa Fe kon nog niets zeggen over een mogelijke doodsoorzaak.

Hackman won een Oscar voor zijn rol in The French Connection (1971) en voor zijn bijrol in Unforgiven (1992). In laatstgenoemde film speelde hij onder anderen met Clint Eastwood en Morgan Freeman.

Zijn vrouw Arakawa was klassiek pianist. Hackman trouwde in 1991 met haar, daarvoor was hij van 1956 tot 1986 getrouwd met Faye Maltese met wie hij drie kinderen kreeg.