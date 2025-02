Tate-broers hebben Roemenië verlaten, 'met privévliegtuig onderweg naar VS'

De gebroeders Tate hebben Roemenië verlaten. Dat bevestigt de Roemeense openbaar aanklager, nadat meerdere media hierover vanochtend hadden bericht. De omstreden Brits-Amerikaanse influencers zouden met een privévliegtuig onderweg zijn naar de VS.

De broers, Andrew en Tristan, mochten het land in eerste instantie niet verlaten vanwege de nog lopende zaken tegen hen in Roemenië. Maar de aanklager heeft ondanks die lopende zaken nu toch toestemming gegeven voor een reisverzoek van de broers. Het is niet duidelijk waarom het akkoord werd afgegeven.

Zware verdenkingen

De broers worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mensenhandel, ontucht met minderjarigen en witwaspraktijken. De mannen spreken alle beschuldigingen tegen.

In januari werd hun huisarrest in Roemenië opgeheven. Sindsdien konden ze zich binnen Roemenië, waar ze al jaren woonden, vrij bewegen. In 2022 werden ze opgepakt.

Ook in het VK lopen zaken tegen het tweetal en eerder deze maand klaagde een vrouw uit de VS de broers nog aan vanwege dwang tot sekswerk. Dat was de eerste aanklacht in de VS tegen de Tate-broers.

Amerikaanse druk

Vooral Andrew Tate staat bekend om vrouwonvriendelijke uitspraken, waarmee hij een miljoenenpubliek wist te bereiken. De oud-kickbokser noemde zichzelf in het verleden een vrouwenhater.

Tate werd van verschillende socialemediakanalen geweerd. Ook op het voormalige Twitter werd zijn account geblokkeerd, maar nadat Musk het platform had gekocht, mocht Tate daar terugkeren.

De broers zijn daarnaast uitgesproken aanhanger van de Amerikaanse president Trump. Eerder deze maand schreef de krant The Financial Times al dat er vanuit de VS druk was gezet op Roemenië om de broers hun paspoorten terug te geven, zodat ze weer konden reizen.

De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken Hurezeanu weersprak dat bericht toen nog. Hij bevestigde dat de Amerikanen bij hem wel hun interesse in het lot van de Tate-broers hadden benadrukt, onder meer tijdens de recente veiligheidsconferentie in München. "Maar ik ervoer dit niet als druk".