Politie massaal aanwezig bij Bijenkorf in Eindhoven

De politie is massaal aanwezig bij de Bijenkorf in Eindhoven. Volgens een woordvoerder van de politie is er vanochtend vroeg ingebroken bij een juwelier in het warenhuis.

Vanwege onder meer het sporenonderzoek is er veel politie op de been. "Je kan zo'n sporenonderzoek maar één keer doen."

Of er iets is buitgemaakt, kon de politie nog niet zeggen. Op beelden is te zien dat ruiten en glazen vitrines zijn ingeslagen. Ook is het onduidelijk of er mensen in het pand aanwezig waren op het moment van de inbraak. De politie heeft nog niemand aangehouden.