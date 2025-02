Bewoners Schiedam komen samen na steekpartij: 'Veel behoefte aan'

In Schiedam zijn buurtbewoners gisteravond bij elkaar gekomen om te praten over het steekincident waarbij een 13-jarige jongen zondag om het leven kwam. Ook konden buurtbewoners in gesprek met hulpverleners, schrijft omroep Rijnmond. "In moeilijke tijden vinden we elkaar en bieden we steun, dat zit in ons DNA", zei burgemeester Harald Bergmann.

Volgens de gemeente waren zowel mensen van Slachtofferhulp, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de politie, GGD en jeugdwerkers aanwezig om vragen te beantwoorden.

Tijdens de bewonersbijeenkomst werd niet alleen gesproken over het incident zelf, maar ook over bredere zorgen over de veiligheid en het welzijn van jongeren in de wijk Sveaparken. "Ook op scholen wordt over de gebeurtenis gesproken. Ouders en leerkrachten maken zich zorgen over de manier waarop jongeren tegenwoordig opgroeien", zei Bergmann.

Volgens lokale omroep Twee waren er zo'n dertig mensen aanwezig. "Voor zover dat kon, hebben we steun willen bieden", zei Bergmann. "Iedereen verwerkt dit op zijn of haar eigen manier, maar we merkten dat er veel behoefte was om samen te komen."

Mislukte straatroof onderzocht

De impact van het steekincident in Schiedam is groot, mede vanwege de leeftijd van zowel het slachtoffer als de verdachte. Ze zijn allebei 13 jaar. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Zeker is dat de twee elkaar kenden. De politie onderzoekt het scenario dat de twee ruzie hadden gekregen na een mislukte straatroof twee weken eerder.

De familie van de doodgestoken jongen organiseert zaterdag een stille tocht. "Wij hopen op een liefdevolle samenkomst waarin we steun vinden bij elkaar", zeggen de nabestaanden.