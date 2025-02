Zuid-Korea: opnieuw Noord-Koreaanse militairen naar Rusland

Noord-Korea heeft nog meer militairen naar Rusland gestuurd, zegt de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst (NIS). Om hoeveel Noord-Koreaanse militairen het precies gaat, wordt nog onderzocht. "Na een pauze van ongeveer een maand zijn in februari opnieuw Noord-Koreaanse troepen gestationeerd in de frontlinie in de Koersk-regio", aldus NIS. Noord-Korea noch Rusland heeft op de berichten gereageerd.

Het is niet voor het eerst dat Noord-Koreaanse militairen vechten tegen Oekraïne. In het najaar van 2024 kwamen er steeds meer aanwijzingen dat de Noord-Koreanen meevochten aan het front, zij aan zij met de Russen en in Russisch uniform. Toen zou het om ongeveer 12.000 man zijn gegaan.

Volgens de Oekraïense en Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten behoren veel van de uitgezonden militairen tot de beste troepen van Pyongyang.

Teruggetrokken

In januari van dit jaar meldden Oekraïense officieren dat de Noord-Koreanen zich hadden teruggetrokken uit de Russische grensregio. Toen was al de verwachting dat er weer meer militairen zouden worden gestuurd.

Volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst zijn er zo'n 300 Noord-Koreanen gesneuveld en bijna 3000 gewond geraakt in de oorlog tegen Oekraïne.