Veel rook bij brand in bedrijfspand Nijmegen

In een bedrijfspand in Nijmegen is vannacht brand uitgebroken. Er klonken meerdere harde knallen toen gasflessen in het gebouw ontploften, meldt de veiligheidsregio.

Volgens Omroep Gelderland vloog bij een van de ontploffingen een stuk van de gevel uit het gebouw.

De brand in het gebouw op het industrieterrein brak rond 04.30 uur uit. Niemand raakte gewond. Het pand moet als verloren worden beschouwd. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar het naastgelegen pand.

Rond 06.00 uur was het vuur nog niet uit. De brandweer kan niet naar binnen en moet van buitenaf blussen. Daarbij komt veel rook vrij. Omwonenden moeten hun ramen en deuren sluiten, adviseert de veiligheidsregio.