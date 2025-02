Meta biedt excuses aan voor gruwelijke beelden op Instagram

Meta heeft zijn excuses aangeboden nadat Instagram-gebruikers per ongeluk allerlei gruwelijke beelden te zien hadden gekregen. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, zegt dat het probleem inmiddels is opgelost.

Sommige mensen kregen op hun persoonlijke Reels-pagina, dat zijn korte video's, een tijdje allerlei gewelddadige en choquerende beelden te zien. Dat gebeurde wereldwijd.

Een gebruiker zag bijvoorbeeld meer dan tien video's van gevechten en beelden waarop iemand wordt doodgeschoten. Onder meer op Reddit vroegen mensen zich af wat er aan de hand was met Instagram. "Waarom is mijn Instagram-feed vandaag gevuld met dood, moord en bevalling?" Mensen melden beelden van meerdere schietpartijen te kunnen zien, dode lichamen en mishandelingen. "Ik heb mijn Instagram verwijderd", schrijft iemand. "Zo veel gruwelijke sterfgevallen."

'Probleem opgelost'

Zelfs met het zogenoemde content filter op de gevoeligste stand, waarmee gebruikers gevoelige inhoud van accounts die ze niet volgen kunnen beperken, zagen gebruikers onder meer heftige vechtpartijen, dodelijke ongelukken en zelfs moorden.

Normaal worden dat soort beelden geweerd door Instagram, maar er is iets fout gegaan. "We hebben het probleem opgelost waardoor sommige gebruikers inhoud te zien kregen die niet had mogen worden aanbevolen", zegt Meta in een verklaring, die in handen is van CNBC. "Onze excuses voor de fout."