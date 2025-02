Amerika zet rem op klimaatdiplomatie, maar de energietransitie dendert door

Desondanks zijn de experts er niet helemaal gerust op. De gevolgen van een opwarmende aarde worden steeds zichtbaarder, en de grote vraag is of dat gaat leiden tot meer concurrentie of juist tot meer samenwerking tussen landen. Wat dat betreft zijn het andere tijden dan die waarin het klimaatakkoord van Parijs werd getekend, stelt Van Schaik. "Het is nu echt veel lastiger om met alle landen in de wereld afspraken te maken over internationale uitdagingen."

Amerika en China staan nu meer tegenover elkaar dan op het moment van het klimaatakkoord van Parijs, zegt ze. "De situatie tussen de VS en China kan escaleren; er kan een handelsoorlog ontstaan of misschien komen er zelfs sancties over en weer. De vraag is in hoeverre Europa daarin een positie kan innemen."

Europa zoekt in de strijd om de toekomst van energie juist toenadering tot de Chinezen. Tegelijk zit ook in deze relatie frictie: de Europese Commissie wil niet te afhankelijk worden van China voor grondstoffen die bijvoorbeeld nodig zijn voor de productie van batterijen en windmolens.

Mogelijk blijkt later dat het klimaatakkoord van Parijs echt het hoogtepunt van klimaatdiplomatie was, dat nooit meer geëvenaard wordt. Van Schaik: "Klimaatverandering is bij uitstek zo'n uitdaging die zich niet aan grenzen houdt. Het is een wereldwijd probleem. Het is iets waar je als mensheid samen uit zou moeten willen komen, maar dat lukt op dit moment totaal niet."