Flinke toename AI door bedrijfsleven

Het aantal bedrijven dat kunstmatige intelligentie (AI) inzet is vorig jaar flink gegroeid. Bijna een kwart van de bedrijven (22,7 procent) gebruikte in 2024 een vorm van kunstmatige intelligentie, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de drie jaar daarvoor schommelde dat aantal rond de 14 procent.

Een jaar geleden begon ook bloemenkweker Deliflor met twee nieuwe AI-toepassingen, zegt manager Aike Post. "We gebruiken AI om te voorspellen wat voor nakomelingen onze chrysanten krijgen. Daarmee kunnen we onze rassen verbeteren, zodat ze bijvoorbeeld langer houdbaar zijn of beter tegen ziekten kunnen."

De bloemenkweker gebruikt AI ook om de rassen te beoordelen. "Een computer kan de takken bekijken en bijvoorbeeld meten hoe goed ze groeien, hoeveel bloemen erop zitten. Dat was voorheen allemaal handwerk. De computer kan dat veel preciezer en sneller meten."

Kantoorwerk

Ook op kantoren wordt kunstmatige intelligentie veel gebruikt. De meest gebruikte vorm van AI is software die teksten analyseert. Het aantal bedrijven dat hiervan gebruikmaakt, was in 2024 2,5 keer zo groot als het jaar daarvoor.

Als je e-mails en documenten met AI kunt doorzoeken, kunnen mensen veel sneller werken, zegt Casper Rutjes van adviesbureau ADC. Hij adviseert bedrijven hoe die kunstmatige intelligentie in hun werk kunnen inzetten.

"De productiviteit van mensen gaat omhoog", zegt hij. "In plaats van dat je zelf steekwoorden invult om te vinden wat je zoekt, vraag je een AI-tool gewoon welke informatie je wil weten. Dan krijg je antwoord op de vraag, in plaats van dat je zelf moet gaan zoeken."

Het risico daarbij is wel dat een AI-tool een fout antwoord kan geven. "Als je in een zoekmachine iets opzoekt, moet je ook controleren of die informatie klopt. Je kunt er dus niet blind op vertrouwen."

Gesprekken met klanten samenvatten

Ook het door AI laten uitschrijven van gesprekken neemt toe, ziet het CBS. Daar maken de medewerkers die klantvragen beantwoorden bij verzekeraar a.s.r. bijvoorbeeld gebruik van, zegt woordvoerder Nienke Abid.

"De ene klant belt met een vraag over zijn zorgverzekering, de ander wil een schadeclaim indienen. Het gesprek wordt omgezet in tekst en de AI-tool maakt een samenvatting. Dat gaat veel sneller dan een mens kan doen, waardoor de medewerkers meer tijd hebben om klanten te woord te staan."

Grotere bedrijven gebruiken vaker AI

Het CBS ziet dat grotere bedrijven vaker AI gebruiken dan kleine ondernemingen. Ongeveer 18 procent van de bedrijven met 10 tot 19 medewerkers gebruikt AI. Bij bedrijven met meer dan 500 personeelsleden is dat bijna 60 procent.

"Het is uitdagender voor kleine bedrijven om met AI aan de slag te gaan", zegt Rogier van Nieuwenhuizen van adviesbureau Rewire. "Kleine bedrijven weten niet hoe ze daarmee moeten beginnen. Zij maken daardoor sneller gebruik van standaard software."

"Grote bedrijven kijken vaak jaren vooruit, terwijl kleine bedrijven minder snel het geld hebben om grote stappen te maken. Kleine bedrijven missen de schaalvoordelen, terwijl bij grote bedrijven de investering veel sneller wat kan opleveren."

Toch verwacht hij dat ook kleine bedrijven in de komende jaren meer toegang krijgen tot kunstmatige intelligentie die bijvoorbeeld documenten doorzoeken. "De kansen zijn net zo groot voor kleine bedrijven als grote bedrijven."