Transgender militairen VS moeten op korte termijn uit dienst

Amerikaanse transgender militairen moeten van het Pentagon op korte termijn uit dienst treden. Dat blijkt uit een memo van het Pentagon. Het memo werd openbaar gemaakt als onderdeel van een rechtszaak waarin een decreet van president Trump wordt aangevochten.

In het memo staat dat het Pentagon binnen dertig dagen een manier moet bedenken om transgender militairen te herkennen. Nog een dertig dagen later moet de krijgsmacht beginnen met hun ontslagprocedure.

"Militairen die een actuele diagnose of voorgeschiedenis hebben van genderdysforie of symptomen vertonen die overeenkomen met genderdysforie, komen in aanmerking voor verwijdering uit militaire dienst", staat in het memo.

'Uit de wet wissen'

President Trump tekende hier vorige maand een decreet over. "Een man die zich als vrouw identificeert, is niet overeenkomstig de nederigheid en de onzelfzuchtigheid die van een militair worden gevraagd", aldus Trump.

Burgerrechtenorganisatie ACLU vindt het decreet discriminerend. "Trump wil het bestaan van transgender personen uit de wet wissen", stelt de ACLU.