Wielervoorjaar begint: Pogacar vs Van der Poel en machtsverschuiving in vrouwenpeloton?

Van Vleuten: "Het is goed dat er meer aandacht is voor veiligheid, maar in de voorjaarsklassiekers zitten zo veel obstakels waar gevochten wordt voor positionering in de race... Ik hoop dat er meer bewustzijn is bij een aantal renners, zodat voorvallen kunnen worden voorkomen."

Terpstra: "Elke stap in de goede richting helpt, maar ik denk dat we nog steeds veel gevaarlijke situaties gaan zien in het voorjaar. Wielrennen blijft een gevaarlijke sport."

Stelling 4: Het wordt een karig voorjaar wat betreft Nederlandse ritzeges

Van Vleuten: "Karig gaat het zeker níét worden, want het vrouwenwielrennen gaat zeker voor Nederlandse zeges zorgen in het voorjaar. Bij de mannen is het wat smal."

Terpstra: "Gelukkig hebben we Van der Poel. Hopelijk komt Dylan van Baarle goed terug na zijn blessureleed. Dat is ook een klassiekersspecialist, hopelijk kan hij weer een rol van betekenis gaan spelen."

Dumoulin: "Ik kijk vooral uit naar de kasseiklassiekers, dat zijn zulke typische wedstrijden. In Luik-Bastenaken-Luik kun je Pogacar wel opschrijven, dat kan saai worden, maar in de Ronde van Vlaanderen met Van der Poel en Van Aert erbij, dan verwacht ik spanning en sensatie."