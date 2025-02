Particuliere investeerders verkochten vorig jaar 18.000 huurwoningen

Hierbij gaat het wel om particulieren die drie of meer woningen bezitten, want die beschouwt het Kadaster als investeerders. Het Kadaster ziet daarnaast dat particulieren met een tweede woning die ook vaker verkopen aan mensen die er zelf in gaan wonen.

Daarbij weet het Kadaster niet of die tweede woning wel een huurwoning was. Het kan ook een woning voor studerende kinderen zijn of bijvoorbeeld een tweede woonhuis (pied-à-terre).

Maar uit eerder onderzoek blijkt dat grofweg 70 procent van alle tweede woningen verhuurd wordt. Op basis daarvan kom je met een grove schatting uit op rond de 2500 minder tweede woningen die verhuurd worden.

Correctie op het verleden

Ook commerciële verhuurders verkochten meer huurwoningen aan mensen die er zelf in gingen wonen, maar tegelijkertijd bouwen ze ook veel nieuwe huurwoningen. En daardoor nam het aantal huurwoningen van die verhuurders juist toe, met 15.000.

Zij hebben geen last van de verhoogde vermogensbelasting, omdat die niet voor hen geldt. En eerder gaven veel van hen al aan best met de nieuwe maximumhuren te kunnen leven.

Rond de 20.500 minder huurwoningen van particuliere verhuurders dus in een jaar tijd en juist 15.000 meer huurwoningen van commerciële verhuurders. Al met al verdwenen er in een jaar dus rond 5500 commerciële huurwoningen in Nederland.

"Je ziet wel duidelijk een toename van de verkoop", zegt Lianne Hans, onderzoeker bij het Kadaster. "En verhuurders kopen ook bijna geen koopwoningen meer op. Dat is in zekere zin ook een 'correctie' op het verleden, toen investeerders juist veel koopwoningen kochten om te verhuren."

Vaak in grote steden

"En als je naar de woningvoorraad als geheel kijkt, dan valt de afname van huurwoningen mee", vervolgt Hans. In een jaar daalde het marktaandeel van investeerders van 9,4 naar 9,2 procent van de woningvoorraad. Daarbij zijn de tweede woningen van particulieren niet meegerekend, omdat daarvan dus onduidelijk is of het om huurwoningen gaat.

"Ik kan me wel voorstellen dat er plekken zijn waar de verkopen impact hebben. Bijvoorbeeld in het centrum van grote steden, daar worden relatief veel huurwoningen verkocht", aldus Hans.

Duidelijkheid

Woonminister Mona Keijzer noemt de cijfers in een reactie zorgelijk. "In tijden van woningnood moet het aanbod van betaalbare huurwoningen groeien. Ik wil voorkomen dat deze trend doorzet en er te weinig aanbod komt in de betaalbare huur."

Daarom onderzoekt ze nu mogelijkheden "om particuliere verhuurders meer flexibiliteit te bieden". "Betaalbaar verhuren moet rendabel zijn voor particuliere verhuurders." Eind maart stuurt ze een brief hierover naar de Tweede Kamer.

Vastgoed Belang, de belangenbehartiger van vooral particuliere verhuurders, wil dat ze de wet aanpast. Grote commerciële verhuurders gaven eerder dus al aan daar geen grote problemen te hebben. En in het FD zeiden ze deze week dat Keijzer niet aan de wet moet morrelen, zodat er duidelijkheid is voor de langere termijn. Ze vinden dat die nodig is om te blijven investeren in de bouw van huurwoningen.

Starters profiteren

Vooral mensen die voor het eerst een huis willen kopen profiteerden van de verkoop van huurwoningen, want het zijn meestal wat kleinere en dus betaalbaardere woningen, vaak appartementen.

Van de verkochte huurwoningen ging afgelopen kwartaal 65 procent naar deze starters op de woningmarkt. Die betaalden gemiddeld 344.000 euro. Dat is fors minder dan de gemiddelde verkoopprijs van alle woningen, die was namelijk 460.000 euro.