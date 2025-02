Commerciële maanlander gelanceerd om grondstoffen en water te vinden

Het Amerikaanse bedrijf Intuitive Machines heeft opnieuw een maanlander gelanceerd. Een ruimtevaartuig van het bedrijf landde vorig jaar al op de maan, waarmee het de eerste commerciële landing in de geschiedenis van de ruimtevaart volbracht.

De maanlander werd gelanceerd met behulp van een Falcon 9-draagraket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Dat gebeurde vanaf het Kennedy Space Center van ruimteorganisatie NASA in de Amerikaanse staat Florida. De zespotige lander zal ongeveer een week onderweg zijn naar de maan.

Het vaartuig, met de naam Athena, moet grondstoffen en water vinden op de maan. Om dat te realiseren is de maanlander uitgerust met onder meer een boor die tot een meter onder het oppervlak kan doordringen.

In februari 2024 slaagde het bedrijf er al in om op de maan te landen. Dat was de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Dat ruimtevaartuig viel toen bij de landing om.