Vitesse voor minstens een dag koploper na gelijkspel bij Groningen

Ahmad El Messaoudi in duel met Matus Bero - ANP

Vitesse heeft na zeven overwinningen en een nederlaag voor de eerste keer gelijkgespeeld. De Arnhemmers grepen met de 1-1 bij FC Groningen wel de koppositie, in ieder geval tot zondagmiddag. De Arnhemmers hebben nu één punt meer dan Ajax, dat zondag Heracles Almelo ontvangt.

Bij Vitesse was de Tsjech Thomas Hájek de vervanger van de geschorste Riechedly Bazoer. Ook Matus Bero keerde terug in de basis en de Slowaak was in de elfde minuut al dicht bij de openingstreffer. Wessel Dammers leverde slordig de bal in, waarna Bero hard op de onderkant van de lat schoot. Na een klein half uur kwamen de Groningers op voorsprong. Patrick Joosten kreeg alle ruimte om op te stomen en te schieten en scoorde dan ook met een prachtige zwabberbal. De Groningers dachten met een voorsprong te kunnen gaan rusten, maar in de laatste minuut van de eerste helft zorgde Loïs Openda met zijn vijfde treffer van het seizoen voor de gelijkmaker. De Groningse defensie reageerde zwak op een vrije trap van Oussama Tannane en de Belg tikte binnen.

Misser van de maand In de voortkabbelende tweede helft gebeurde er niet bar veel meer. De wedstrijd wilde echter maar niet tot leven komen. Het opzienbarendste moment was een enorme misser van Armando Broja.

Armando Broja kan niet geloven dat hij heeft gemist voor open doel - NOS

De Albanees van Vitesse ging alleen op het Groningse doel af, omspeelde keeper Sergio Padt maar knalde de bal vervolgens wild over het lege doel. In de slotfase waren er nog twee spaarzame kansen voor FC Groningen, via Azor Matusiwa en invaller Mo El Hankouri, maar het bleef 1-1 in Groningen.