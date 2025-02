FBI: Noord-Korea zit achter diefstal van 1,5 miljard dollar aan crypto

Volgens de FBI zit Noord-Korea achter de hack bij de populaire cryptobeurs ByBit, waarbij 1,5 miljard dollar aan digitaal geld werd gestolen. Het gaat om de grootste diefstal ooit in de crypto-industrie, schreef financieel persbureau Bloomberg toen op gezag van analisten.

De Amerikaanse recherchedienst deed een boekje open over de handelswijze van de cybercriminelen. Deze vorm van cybercriminaliteit wordt door de FBI aangeduid met de term "TraderTraitor".

"TraderTraitor-actoren handelen snel en hebben een deel van de gestolen activa omgezet in bitcoin en andere virtuele activa die verspreid zijn over duizenden adressen op meerdere blockchains", meldt de FBI. Volgens de recherchedienst zal het geld nu verder worden witgewassen.

Ethereum

De topman van ByBit, Ben Zhou, meldde vrijdag dat hackers hadden ingebroken in een wallet van zijn bedrijf, een soort kluis met cryptomunten. Het ging om ethereum-munten, een populaire valuta in de cryptosector.

Zhou meldde al snel dat ByBit alle verliezen zou dekken, ook als de gestolen tegoeden niet worden teruggehaald. De andere wallets van zijn platform zijn volgens hem bovendien allemaal veilig.

Bybit werd opgericht in 2018 en is sindsdien uitgegroeid tot een van de grootste cryptobeurzen ter wereld. Dagelijks wordt er op het platform voor meer dan 36 miljard dollar gehandeld in crypto.

Het platform uit Dubai vertegenwoordigde voor de hack ongeveer 16,2 miljard dollar op de beurs, blijkt uit cijfers van cryptoplatform CoinMarketCap. Ongeveer 9 procent daarvan werd dus gestolen.