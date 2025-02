Hamas draagt lichamen gijzelaars over, honderden Palestijnse gevangenen vrij

Over Gaza schrijft Al Jazeera dat een aantal vrijgelaten Palestijnen per ambulance naar een ziekenhuis in Khan Younis werden gebracht. Volgens het Rode Kruis is dat omdat ze in slechte gezondheid verkeren. Om hoeveel mensen het gaat, is onduidelijk.

Tweede fase

De honderden Palestijnse gevangenen die eigenlijk zaterdag vrij zouden komen, waren onderdeel van de laatste gevangenenruil van de eerste fase van het staakt-het-vuren. In totaal heeft Hamas nu 33 gijzelaars overgedragen, waarvan 8 niet meer in leven waren. Israël heeft bijna 2000 Palestijnse gevangenen laten gaan.

Over een paar dagen loopt de eerste fase van het bestand tussen Israël en Hamas af. Afgesproken was dat in de eerste fase ook de details over de tweede fase uitgewerkt zouden worden. Maar die onderhandelingen zijn tot op heden nog niet begonnen.