Hamas draagt lichamen gijzelaars over, eerste Palestijnse gevangenen vrijgelaten

Hamas heeft de lichamen van vier omgekomen gijzelaars overgedragen aan het Rode Kruis. In ruil daarvoor laat Israël de komende uren naar verwachting 625 Palestijnse gevangenen vrij. De eerste bus van het Rode Kruis met daarin Palestijnse gevangenen is aangekomen in Ramallah op de bezette Westelijke Jordaanoever.

De Palestijnse gevangenen hadden volgens het akkoord afgelopen zaterdag al vrij moeten komen, in ruil voor de Israëlische gijzelaars die Hamas eerder die dag had vrijgelaten. Afgelopen weekend besloot de Israëlische premier Netanyahu dat toch niet te doen.

Dat deed hij naar eigen zeggen uit onvrede over de "vernederende ceremonies" bij het overdragen van gijzelaars door Hamas. De terroristische organisatie presenteerde Israëlische gijzelaars voor ze worden vrijgelaten steeds op een podium.

Eerder vandaag hebben beide partijen bevestigd dat dit niet meer zou gebeuren. De lichamen van de gijzelaars werden even voor middernacht overgedragen zonder podium of publiek. Het Rode Kruis heeft de lichamen inmiddels overgedragen aan Israël, melden Israëlische media.

De bus met Palestijnse gevangenen werd in Ramallah onthaald door een grote menigte. Hoe het met hen gaat, is nog niet duidelijk. Eerder vrijgelaten gevangenen waren er vaak slecht aan toe. De vrijlating van de rest van de gevangenen kan naar verwachting nog uren duren, schrijft de BBC.

Tweede fase

De honderden Palestijnse gevangenen die eigenlijk zaterdag vrij zouden komen, waren onderdeel van de laatste gevangenenruil van de eerste fase van het staakt-het-vuren. In totaal heeft Hamas nu 33 gijzelaars overgedragen, waarvan 8 niet meer in leven waren. Israël heeft bijna 2000 Palestijnse gevangenen laten gaan.

Over een paar dagen loopt de eerste fase van het bestand tussen Israël en Hamas af. Afgesproken was dat in de eerste fase ook de details over de tweede fase uitgewerkt zouden worden. Maar die onderhandelingen zijn tot op heden nog niet begonnen.