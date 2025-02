Juventus na strafschoppen uit Italiaanse beker geknikkerd door laagvlieger Empoli.

In het Italiaanse bekertoernooi heeft Empoli voor een stunt gezorgd door bekerhouder Juventus uit te schakelen in de kwartfinales. Een week na de Champions League-nederlaag tegen PSV kwam de 'Oude Dame' in de strafschoppenserie tekort.

Voor Empoli is het de eerste keer ooit dat het in de halve finales van de Coppa Italia staat. Bologna is de volgende tegenstander die wacht.

De nummer 18 van de Serie A kwam na 24 minuten op voorsprong door een hard schot van Youssef Maleh. In de tweede helft trok Juve de stand gelijk door een treffer van Khéphren Thuram. Er werd niet meer gescoord in de reguliere speeltijd, waarna er meteen over werd gegaan op strafschoppen.

Missers van Dusan Vlahovic en Kenan Yildiz kostten Juventus de kop en Luca Marianucci besliste het duel in het voordeel van Empoli.