Leipzig met Simons en Geertruida naar halve finales Duitse beker

RB Leipzig heeft zich als laatste Duitse club geplaatst voor de halve finales van het Duitse bekertoernooi. In de kwartfinales van de DFB-Pokal won de ploeg van Xavi Simons en Lutsharel Geertruida met 1-0 van VfL Wolfsburg.

Bij Leipzig begonnen beide Oranje-internationals in de basis. Benjamin Sesko maakte in de 69ste minuut het enige doelpunt uit een omstreden strafschop. Verdediger Kilian Fischer van Wolfsburg kreeg de bal tegen zijn arm geschoten en de scheidsrechter zag er hands in.

Derdeklasser Arminia Bielefeld zorgde gisteren voor een grote bekerstunt door Werder Bremen uit te schakelen. De andere halvefinalisten zijn Bayer Leverkusen en VfB Stuttgart.