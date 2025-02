Spelers Go Ahead kunnen geluk niet op: 'Zie mezelf wel in die badjas staan'

"We hebben gejuicht, gedanst..." De spelers van Go Ahead Eagles konden hun geluk niet op na de historische bekerstunt tegen PSV. Voor het eerst sinds zestig jaar staat de ploeg uit Deventer weer in de finale van de KNVB-beker. In Eindhoven stuntte de ploeg van trainer Paul Simonis door met 2-1 van PSV te winnen.

In 2022 verloren de Deventenaren in de halve finales nog van PSV. Go Ahead-verdediger Joris Kramer kreeg toen een rode kaart. Dit keer trok hij met zijn team de overwinning over de streep. "Op het einde was het even billenknijpen, maar we hebben het echt goed gedaan als team."

Volgens Kramer speelde zijn ploeg iets opportunistischer dan normaal en had PSV het daar moeilijk mee. Go Ahead kwam op een 2-0 voorsprong, maar na rust maakte Ivan Perisic de aansluitingstreffer en moest de ploeg de storm van PSV zien te doorstaan.

"Ik dacht: dat wordt nog een zware kluif. Fantastisch om straks in de Kuip zoveel fans met een Go Ahead-shirt te zien. Ik zie mezelf wel in die badjas staan straks."