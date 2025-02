Liverpool is Newcastle de baas met Heitinga op de bank, weer puntenverlies Arsenal

Liverpool, met Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch zoals gewoonlijk in de basis, gaf al snel zijn visitekaartje af. Na elf minuten was het raak voor Dominik Szoboszlai, die zijn pegel in gezelschap van zes toekijkende verdedigers in het net kon schieten.

In de stromende regen zocht Liverpool kalm de weg naar voren. De kans voor Newcastle op de gelijkmaker, in een een-op-een-situatie, ging naast.