Ontgoocheling bij PSV na mislopen bekerfinale: 'Idee dat zij het liever wilden dan wij'

"De ontgoocheling is groot", zegt PSV-trainer Peter Bosz na de uitschakeling van zijn club tegen Go Ahead Eagles in de halve finales van de KNVB-beker. In eigen huis kwam PSV snel met 2-0 achter, en verder dan 2-1 kwamen de Eindhovenaren niet meer in de tweede helft.

"Het is ontzettend slecht", aldus een lamgeslagen Guus Til op persconferentie. "Ik had het idee dat zij het liever wilden dan wij." Een stevige conclusie van de middenvelder. "Ik trek die conclusie omdat wij elk duel verloren. Het was ontzettend slap. Ik vind het moeilijk om er iets over te zeggen."

Of Bosz ook ziet dat PSV het niet graag genoeg wilde? "Als je naar eerste helft kijkt, wel. Wij deden dingen niet goed, Go Ahead juist heel goed. Pas in de tweede helft, toen we met andere bezetting speelden, creëerden we weer kansen. Het is doodzonde dat je daar weer een achterstand voor nodig hebt."