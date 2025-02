Levenslang voor terroristische aanslag Notre-Dame in Nice

Een 25-jarige man uit Tunesië heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de mesaanval in de basiliek Notre-Dame in Nice. Bij de aanslag in 2020 werden drie kerkgangers doodgestoken en raakten zeven mensen zwaargewond.

De dader, Brahim Aouissaoui, zei tijdens het proces dat hij zich niets meer herinnerde van wat er die dag is gebeurd, maar bekende wel dat hij de dader is. Volgens hem waren de moorden "gerechtvaardigd" en golden ze als wraak voor "het Westen" dat "onschuldige moslims doodt".

De drie slachtoffers van de aanslag werden op brute wijze om het leven gebracht. Een van de officieren van justitie zei dat de verdachte handelde vanuit een extremistisch motief. President Macron sprak destijds van een islamitische terreuraanslag.

'Land van ongelovigen'

De Tunesiër arriveerde een maand voor de aanslag als migrant op het Italiaanse eiland Lampedusa. Daarna reisde hij door naar Frankrijk. Volgens de officier van justitie zijn er "veel aanwijzingen" dat hij al van plan was een aanslag te plegen in Frankrijk, toen hij uit Tunesië vertrok.

Zo noemde Aouissaoui Frankrijk "een land van misbaksels en honden". Ook vond de politie een audiobestand waarin hij Frankrijk omschreef als "land van ongelovigen".

Cartoons van Mohammed

De aanval in Nice kwam dertien dagen na de onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty in de buurt van Parijs. Een moslimextremist doodde de leraar omdat hij cartoons van de profeet Mohammed had getoond in een les. In de nasleep van de aanslag nam de Franse regering maatregelen tegen islamitische scholen en verenigingen.

De burgemeester van Nice zei na de aanslag dat de stad opnieuw slachtoffer was van "islamofascisme". Vier jaar eerder, in 2016, kwamen in de Zuid-Franse kustplaats 86 mensen om het leven bij een aanslag met een vrachtwagen op de boulevard.