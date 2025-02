Vergoeding voor artiesten op FunX acht keer zo hoog, per direct

De vergoeding voor muziekmakers die bij radiozender FunX worden gedraaid, wordt 8 keer hoger dan voorheen. Volgens de vorige regeling kregen auteurs 0,0003 eurocent per gedraaide seconde van een nummer, dat wordt nu 0,0025 cent. Zenderbaas Chanelva Rier ziet het als een stap in de goede richting. "Het is erkenning van FunX als volwaardige zender."

Volgens Rier wordt er door Funx-artiesten al jaren gepleit voor een betere verdeling. "Goed om te zien dat er nu concreet iets verandert." FunX is een urban muziekplatform voor de "jonge stadse generatie". De zender besteedt aandacht aan actualiteiten, showbizz en maatschappelijke problemen.

Bestuurslid van de radiozender John Olivieira-Siere maakte het nieuws bekend op LinkedIn. De auteursrechtenvergoeding voor een nummer van drie minuten wordt vanaf nu ongeveer 45 cent, voorheen was dit 5,4 cent. De precieze berekening kan nog afwijken. Wel is het duidelijk dat de nieuwe regeling veel hoger uitvalt.

'Onrechtvaardig'

Olivieira-Siere trok meer dan een jaar geleden Aafke Romeijn aan haar mouw met de vraag of er iets aan de vergoeding kon worden gedaan. Zij is bestuurslid bij belangenvereniging BAM Popauteurs, die het verzoek neerlegde bij BumaStemra, de beheersorganisatie voor componisten en tekstschrijvers.

Een andere organisatie, SENA, regelt de vergoedingen voor uitvoerende muzikanten. Tijdens de besprekingen werd al snel de conclusie getrokken dat de oude regeling voor FunX achterhaald was. "Als iets onrechtvaardig is, bespreken we dat binnen de commissie", zegt Romeijn tegen de NOS.

De oude regeling dateerde uit 2012, daarvoor kregen FunX-artiesten helemaal geen vergoeding als hun nummer werd afgespeeld op de radiozender. "Tien jaar is in de muziekwereld een hele lange tijd", aldus Romeijn.

In 2012 was FunX nog een kleine subzender van de NPO, die een relatief kleine doelgroep bereikte, legt ze uit. "De zender was maar in een paar steden in de ether en had dus niet de status van een NPO Radio 2 of NPO 3FM."

Grote speler

Maar dat is inmiddels enorm veranderd. "FunX is nu een van de grootste online radiozenders en eigenlijk ook in de ether een grote speler." De nieuwe vergoeding is dan ook vergelijkbaar met andere regionale zenders. De vergoedingen zijn onder andere gebaseerd op het bereik van de radiozenders.

Het gaat om een tussentijdse regeling. Dat komt volgens Romeijn doordat onderhandelingen tussen de NPO en BumaStemra lang duren. "De NPO is een groot apparaat." Ook voor de tussentijdse oplossing hebben belanghebbenden ruim een jaar om tafel gezeten, vertelt Romeijn.

FunX valt onder de NPO. Jurre Bosman, directeur audio van de NPO, vult aan dat de NPO geen directe invloed heeft op de verdeling. "Het is aan BumaStemra om de vergoeding die wij als publieke omroep betalen op de juiste manier te verdelen onder hun leden, de makers van die muziek."